Великобритания ослабила нефтяные санкции против России на фоне роста цен

Правительство Великобритании применило исключение из санкций против России, разрешив импорт дизельного и авиационного топлива, произведенного из российской сырой нефти в третьих странах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Исключение из санкций вступает в силу в среду и отражает усиленную озабоченность по поводу поставок определенных видов топлива из-за блокады Ормузского пролива с начала войны между США, Израилем и Ираном.

Отмечается, что лицензия разрешает импорт на неопределенный срок и будет периодически пересматриваться британским правительством.

Великобритания запретила импорт нефтепродуктов, произведенных в третьих странах из российской сырой нефти, в октябре прошлого года, пытаясь усилить финансовое давление на Москву.

Об этом решении стало известно после того, как Соединенные Штаты в понедельник объявили о временном продлении ослабления санкций на российскую нефть, застрявшую в море, чтобы смягчить рост мировых цен.

Напомним, речь идет о временном ослаблении санкций против российской нефти, находящейся в танкерах. Соединенные Штаты впервые пошли на этот шаг 12 марта в попытках смягчить дефицит поставок нефти и урегулировать высокие цены, вызванные закрытием Ираном Ормузского пролива.

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис во вторник раскритиковал решение США продлить действие исключения из санкций в отношении продажи российской нефти.