В Великобритании заявляют: санкции против России не ослабляются

Министр по торговой политике Великобритании Крис Брайант заявил, что никакие действующие санкции против России не отменяются, а санкционная политика является "одной из самых жестких в мире".

Об этом он сказал в среду, 20 мая, сообщает The Guardian, пишет "Европейская правда".

Консервативная партия Великобритании попросила Брайанта прокомментировать новость о том, что правительство страны применило исключение из санкций против России, разрешив импорт дизельного и авиационного топлива, произведенного из российской сырой нефти в третьих странах.

В ответ на это британский министр заявил, что санкции страны против России – это "самый жесткий режим санкций в мире".

"Я хочу абсолютно четко заявить, что наш режим санкций сегодня более жесткий, чем был вчера или на прошлой неделе. Фактически, благодаря нормативным актам 2026 года в отношении России мы с сегодняшнего дня впервые запретим импорт не только урана, но и российских нефтепродуктов, переработанных в третьей стране. Мы никаких действующих санкций не отменяем", – сказал он.

Брайант отметил, что Великобритания, как и другие страны, вводит эти санкции постепенно, поэтому, учитывая ситуацию на Ближнем Востоке, страна выдала "целевую временную лицензию, чтобы разрешить продолжение импорта дизельного и авиационного топлива".

"Эти лицензии являются временными и целевыми. Мы будем регулярно и неоднократно пересматривать их и приостановим их действие, как только это станет возможным. В результате всех мер, которые мы приняли, на рынке будет меньше российской нефти, а не больше. Россия станет беднее", – добавил британский министр.

Отметим, лидер Консервативной партии Великобритании Кэми Баденох раскритиковала премьер-министра Кира Стармера за введение исключения из санкций против России.

Напомним, 18 мая Соединенные Штаты объявили о временном продлении ослабления санкций на российскую нефть, застрявшую в море, чтобы смягчить рост мировых цен.

Речь идет о временном ослаблении санкций против российской нефти, находящейся в танкерах. Соединенные Штаты впервые пошли на этот шаг 12 марта в попытках смягчить дефицит поставок нефти и урегулировать высокие цены, вызванные закрытием Ираном Ормузского пролива.

Это решение раскритиковали европейские союзники Вашингтона, которые считают санкции необходимыми для лишения России доходов от продажи нефти и лишения Москвы финансирования для войны в Украине.