Суд в Анкаре отклонил апелляцию главной оппозиционной партии на решение об отстранении ее лидера

Суд Анкары в пятницу отклонил апелляцию главной оппозиционной партии Турции, Республиканской народной партии (CHP), на решение об отстранении ее лидера Озгюра Озеля с должности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает газета Cumhuriyet Daily.

Решение суда об отклонении апелляции является окончательным.

Республиканская народная партия также подала апелляцию в Высший суд и в Верховную избирательную комиссию, но никаких решений по ним еще не было принято.

Накануне суд в Турции отменил результаты съезда Республиканской народной партии (CHP) 2023 года и таким образом аннулировал избрание Озгюра Озеля председателем CHP.

Это решение уже вызвало падение цен на фондовом рынке и усилило политический кризис в стране

Это также открывает путь к возвращению на должность бывшего лидера партии Кемаля Кылычдароглу, что потенциально может подорвать единство CHP накануне следующих президентских выборов, которые сейчас назначены на 2028 год, но, как ожидается, состоятся раньше. Суд восстановил в должности лидера партии Кылычдароглу и его команду.

На съезде, результаты которого аннулировал суд, Озель победил Кылычдароглу и стал председателем партии.