Трамп заявляет, что Иран сбил вертолёт Apache, США должны ответить

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что Иран сбил американский вертолёт Apache, который патрулировал Ормузский пролив ночью, и пообещал ответить, но не привёл других подробностей.

Об этом он написал в Truth Social, передает "Европейская правда".

"Мне только что сообщили наши замечательные военные, что прошлой ночью иранцы сбили один из наших сверхсовременных вертолетов Apache во время патрулирования над Ормузским проливом", – написал Трамп.

Он отметил, что двое американских пилотов, участвовавших в инциденте, находятся в безопасности и не получили ранений.

"Однако Соединенные Штаты вынуждены ответить на это нападение", – добавил он.

Его заявление усугубило неопределенность относительно перспектив перемирия в войне в Персидском заливе, объявленного 8 апреля.

Беспилотник ВМС США нашел и спас двух членов экипажа вертолета, сообщили Reuters представители американских вооруженных сил. Центральное командование США сообщило, что вертолет AH-64 Apache был сбит около 3 часов утра во вторник по местному времени.

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что мирное соглашение с Тегераном может быть достигнуто "через два-три дня", несмотря на то, что Иран и Израиль обмениваются интенсивными ударами.

Во вторник американский президент также заявил, что Соединенные Штаты объявят о "полной победе" над Ираном в течение ближайших двух недель.