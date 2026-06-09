NYT: США впервые потеряли вертолёт Apache у Ормузского пролива

В понедельник вблизи Ормузского пролива потерпел крушение боевой вертолёт Apache армии США, двух членов экипажа удалось спасти.

Как пишет "Европейская правда", об этом стало известно The New York Times от двух человек, знакомых с обстоятельствами инцидента.

Пока неизвестно, был ли Apache сбит иранскими военными, произошла ли техническая неисправность или возникли другие проблемы, отметил один из собеседников издания.

Инцидент произошел после нескольких дней, в течение которых военные действия в регионе то обострялись, то стихали, а Израиль и Иран обменивались военными ударами.

Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что члены экипажа чувствуют себя хорошо. Он не предоставил дополнительных подробностей, отметив, что отчет об инциденте будет опубликован в ближайшее время.

Американские военные использовали вертолеты Apache, а также беспилотники MQ-9 Reaper и боевые самолеты F/A-18 и F-35 в рамках действий Центрального командования, направленных на противодействие фактическому закрытию Ираном Ормузского пролива для большей части коммерческого судоходства.

Иран сбил около 30 беспилотников Reaper, а несколько американских истребителей были потеряны в результате огня противника и собственного огня с начала войны 28 февраля.

Это первый вертолет Apache, потерянный в этом конфликте.

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что мирное соглашение с Тегераном может быть достигнуто "через два-три дня", несмотря на то, что Иран и Израиль обмениваются интенсивными ударами.

Во вторник американский президент также заявил, что Соединенные Штаты объявят о "полной победе" над Ираном в течение ближайших двух недель.