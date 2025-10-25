В Германии за 2025 год выросло количество депортаций просителей убежища

В Германии количество депортаций людей, которым было отказано в предоставлении убежища, значительно возросло за 2025 год.

Об этом пишет Tagesschau, передает "Европейская правда".

Немецкое правительство заявило, что с января по сентябрь было депортировано 17 651 человек, а в тот же период прошлого года эта цифра составляла 14 706.

Большинство из них были депортированы в Турцию – 1614, а также в Грузию – 1379. Как отмечается, почти каждый пятый (3095) был ребенком или подростком.

Эксперт по вопросам внутренней политики Клара Бюнгер резко раскритиковала такую ситуацию.

"Когда речь идет об увеличении количества депортаций, у власти осталось немного табу. Массовые депортации в такую страну, как Турция, которая подавляет левых, курдов и членов оппозиции? Судя по всему, в нынешних политических условиях в Германии это не является проблемой", – заявила она.

Как известно, миграционный вопрос был одной из центральных тем предвыборной кампании в Германии перед досрочными выборами. Изменение курса Германии уже отразилось на статистике – она впервые за много лет потеряла первенство среди стран, где подают больше всего заявлений на получение убежища.

С началом работы нового правительства Германии министр внутренних дел распорядился усилить пограничные проверки и разворачивать на границе просителей убежища, если те уже подали заявки на получение убежища в какой-либо другой стране ЕС.

В начале октября нижняя палата федерального парламента Германии отменила возможность ускоренной натурализации иностранцев.

"Немецкий паспорт должен быть доступен как признание успешной интеграции, а не как стимул для нелегальной миграции", – сказал министр внутренних дел Германии Александр Добриндт во время заключительных дебатов в Бундестаге.