В Нидерландах в 2025 году выросло число отклоненных заявок на убежище

В Нидерландах в 2025 году количество отклоненных заявок на получение убежища преобладало над согласованными, и их доля выросла.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

За 2025 год в Нидерландах приняли 15 550 первых решений по новым заявкам на получение убежища. Из них 8120 отклонили, что на 56% больше, чем в предыдущем году. Удовлетворили 7430 заявок.

Очень уменьшилось количество решений по сирийским гражданам, которые годами составляли наибольшую долю среди искателей убежища – из-за моратория после свержения режима Асада в Сирии. В итоге по гражданам Сирии приняли 390 решений, вид на жительство предоставили 28. Для сравнения, в предыдущем году в отношении сирийских граждан приняли 10 700 решений.

Статус беженца получили 3400 человек, на 35% меньше. В то же время на столько же выросло количество видов на жительство, выданных по гуманитарным соображениям.

В Германии сообщали о росте количества беженцев, которые добровольно возвращаются на родину.

Напомним, Дания недавно представила противоречивый проект реформы депортационной политики.

Правительство Швеции рассматривает изменения в иммиграционное законодательство, которые обяжут всех искателей убежища размещаться в центрах приема мигрантов на время рассмотрения их заявок.