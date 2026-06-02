СМИ: в ЕС согласовали закон о депортации мигрантов

Представители стран-членов ЕС согласовали новые правила, направленные на ускорение и увеличение числа депортаций, в частности, разрешив отправлять соискателей убежища, которым было отказано, в центры за пределами блока.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Это решение является частью масштабных реформ, которые ЕС внедряет для усиления контроля над просителями убежища и для поддержки стран, принимающих наибольшее количество внешних мигрантов.

Соглашение было заключено всего за несколько дней до того, как 12 июня вступят в силу другие миграционные реформы.

Это решение поможет ЕС восстановить контроль над тем, "кто приезжает в Европейский Союз, но также и кто должен его покинуть", отметил комиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер.

"Мы должны вернуть людям ощущение, что мы контролируем то, что происходит", – сказал чиновник.

По его словам, доля просителей убежища, которым было отказано и которые покидают территорию ЕС, составляет всего 27 процентов.

Согласно соглашению, странам будет разрешено направлять людей, которым было предписано покинуть территорию ЕС, в "центры возвращения" за пределы блока.

Текст также вводит более строгие правила обращения с мигрантами, которые считаются угрозой безопасности: среди прочего, разрешаются обыски домов, длительные задержания, запреты на въезд и наказания для тех, кто не сотрудничает с правоохранительными органами.

"В течение многих лет Европа посылала самый худший из возможных сигналов: даже если у вас не было права оставаться, вероятность того, что ничего не произойдет, была высокой. Эта эпоха заканчивается. Если у вас нет права оставаться в Европе, вам придется уйти", – заявил французский депутат Европарламента от Европейской народной партии Франсуа-Ксавье Беллами.

Согласно договоренности, часть текста вступит в силу только через год. В то же время некоторые положения, включая меры, позволяющие странам создавать "центры возвращения", начнут применяться немедленно – ключевой момент для государств, которые уже продвигаются вперед к их созданию, в частности для Нидерландов и Германии.

Новые правила еще должны быть одобрены Советом ЕС и Европейским парламентом.

