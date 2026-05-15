Испания выдала Германии украинца, подозреваемого в шпионаже для РФ

Следственный судья Федерального верховного суда Германии 15 мая выполнил ордер на арест гражданина Украины, которого подозревают в шпионаже в пользу России, после его экстрадиции из Испании.

Об этом сообщила немецкая прокуратура, пишет "Европейская правда".

Обвиняемый, которого идентифицировали только как Сергея Н., был задержан в Испании в конце марта и экстрадирован в Германию в четверг, добавили прокуроры.

Речь идет о расследовании в отношении двух лиц, которые могли в интересах России собирать информацию о немецком поставщике дронов для Украины с целью подготовки нападения или диверсии.

Это – 43-летний харьковчанин Сергей Н. и 45-летняя румынская гражданка Алла С. Аллу задержали на территории Германии в земле Северный Рейн-Вестфалия, Сергея – в испанском городке неподалеку Аликанте по запросу Германии.

По данным следствия, Сергей начал с декабря 2025 года системно собирать информацию о немецкой компании-производителе дронов, в том числе скрыто снимал их объекты.

С марта к слежке якобы присоединилась Алла. Она, как считают, узнала адрес проживания предпринимателя, приходила туда и скрыто фотографировала дом на свой телефон.

Следователи предполагают, что целью сбора информации была подготовка "дальнейших действий против цели", вероятно, вплоть до физического нападения или убийства.

Задержанным предъявили обвинение в шпионаже.

Журналисты узнали имя предпринимателя, о котором идет речь, но не раскрывают его и названия компании. Мужчина сообщил им, что уже некоторое время назад начал принимать меры безопасности, понимая угрозы, связанные со своей сферой деятельности.

Компания сначала поставляла в Украину дроны-камикадзе, а в последнее время поставляет преимущественно компоненты к БпЛА.

В начале 2025 года в НАТО официально подтвердили, что Россия планировала покушение на гендиректора концерна Rheinmetall.