Глава МИД Польши: ожидаем, что Украина исправит ошибку в отношении "Героев УПА"

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский возложил ответственность за скандал, вызванный названием подразделения ССО "Героев УПА", на Украину и призвал Киев "исправить ошибку".

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил на пресс-конференции, цитирует TVP Info.

Комментируя напряженность в польско-украинских отношениях после скандала с названием подразделения Сил обороны, Сикорский подчеркнул, что в этом вопросе вина лежит на Украине.

"Прошу руководствоваться заявлением главы Кабинета министров о том, что это Украина допустила ошибку, и мы ожидаем, что именно Украина исправит эту ошибку", – сказал глава МИД.

Сикорский также назвал "скандальным" заявление вице-президента партии "Право и справедливость" (PiS) и кандидата от этой партии на пост премьер-министра Пшемыслава Чарнека о "содержании в правительстве украинцев, которые оскорбляют поляков" в адрес заместителя министра образования Анджея Шептицкого. Политик, имеющий украинское происхождение, сравнил бойцов УПА с польскими антисоветскими подпольщиками, чем вызвал возмущение Чарнека.

"Польша является родиной для всех своих граждан, независимо от вероисповедания и происхождения, и я считаю, что такие националистические выпады – это возрождение призраков самых мрачных страниц польской истории. Надеюсь, что соотечественники не дадут себя обмануть", – отметил Сикорский.

Премьер Польши Дональд Туск заявил, что президент Владимир Зеленский не хотел намеренно оскорбить Польшу, присвоив украинскому подразделению название "Героев УПА", но, по мнению Туска, украинской стороне не хватает чуткости.

В понедельник в Польше состоялось заседание капитула ордена Белого Орла, одной из тем которого было предложение президента Кароля Навроцкого лишить награды его украинского коллегу Владимира Зеленского.

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