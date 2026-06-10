Трамп заявил, что США возобновят удары по Ирану из-за медленного прогресса в переговорах

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США возобновят атаки на Иран из-за недостаточного прогресса в переговорах о прекращении войны.

Его цитирует CNN, передает "Европейская правда".

"Мы будем атаковать их, атаковать их очень сильно", – сказал Трамп в Овальном кабинете в среду, намекая, что сбивание Ираном американского вертолета Apache является поводом для возобновления ударов.

"Учитывая инцидент с вертолетом, я считаю, что у нас есть на это право", – сказал он журналистам.

Он добавил: "Мы вчера нанесли им сильный удар. Мы снова нанесем им сильный удар сегодня, на случай, если вы это пропустите, если вы не включите телевизор, и посмотрим, что будет с соглашением".

Трамп пожаловался на медленный ход переговоров с Тегераном по соглашению о прекращении войны, которые, по его словам, продолжаются.

"Я работаю с Ираном уже несколько месяцев. Они должны подписать соглашение. Это хорошее соглашение", – сказал он.

Позже он отказался исключить удары по гражданской инфраструктуре, в частности по электростанциям и мостам, выражая разочарование тем, что Иран еще не подписал соглашение.

В этот день Трамп уже пригрозил Ирану за промедление с заключением мирного соглашения с Соединенными Штатами.

Заявления Трампа прозвучали после того, как он сообщил, что Иран сбил американский вертолет Apache, который патрулировал Ормузский пролив ночью, и пообещал дать ответ на это.