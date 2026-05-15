В Польше задержали виновников избиения подростков из Украины

Пятеро граждан Польши в возрасте 15-18 лет задержаны в связи с жестоким избиением трех подростков из Украины.

Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервинский, передает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Полиция ранее сообщила, что 7 мая на мосту Свентокрижском в Варшаве произошло избиение трех подростков из Украины. Один из них получил настолько серьезные травмы, что попал в больницу. Полиция подчеркнула в сообщении от 11 мая, что текущие выводы и собранные на данный момент доказательства не указывают на то, что инцидент имел националистическую подоплеку.

"Нулевая толерантность к агрессии. Несколько дней назад на мосту Свентокрижском в Варшаве были жестоко избиты трое подростков, граждан Украины. В связи с нападением полицейские задержали пять человек, граждан Польши в возрасте 15-18 лет. Продолжаются дальнейшие процессуальные действия", – заявил глава МВД.

Службы сообщили, что продолжаются дальнейшие "процессуальные действия, направленные на детальное выяснение всех обстоятельств происшествия и установление роли, которую в ней сыграл каждый из молодых людей".

Также готовится процессуальная документация, которая будет передана в прокуратуру.

В конце прошлого года генеральный консул Украины в Гданьске Александр Плодистый реагировал на избиение украинских учеников Слупского строительного училища, а также на ксенофобские комментарии, которые местный учитель позволил себе в адрес украинских детей.

В октябре прошлого года полицейские из Вроцлава проводили расследование инцидента, произошедшего в сентябре, когда группа подростков заманила 23-летнего украинца в ловушку, а затем жестоко избила и унизила его.