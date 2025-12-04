Консул в Гданьске призвал к справедливому расследованию избиения украинских школьников

Генеральный консул Украины в Гданьске Александр Плодистый отреагировал на избиение украинских учеников Слупского строительного училища, а также на ксенофобские комментарии, которые местный учитель позволил себе в адрес украинских детей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Onet.

Во вторник издание рассказало об избиении украинских учеников в Слупске, а также об их учителе, который делал ксенофобские замечания во время уроков.

Делом занялась полиция, но, по словам отца одного из пострадавших, правоохранители не хотели сразу принимать заявление. Полиция приняла заявление только на следующий день.

"В связи с информацией, появившейся в СМИ, о якобы отказе полицейских принять заявление, начальник приказал начать служебное расследование", – заявил изданию Якуб Багинский, представитель полиции в Слупске.

"Из предварительных выводов следует, что один из мальчиков обратился в отделение полиции вместе с отцом, где из-за телесных повреждений ему было рекомендовано обратиться в медицинское учреждение", – добавил Багинский.

Генеральный консул Украины в Гданьске Александр Плодистый прокомментировал дело, отметив, что для Украины важно справедливое и объективное рассмотрение дела.

"Государство должно подумать, что сделать, чтобы такие вещи не повторялись. Это неприемлемо. Не может быть такого поведения в отношении национальности. Польские власти, польское общество должны отреагировать", – добавил он.

Комментируя поведение польского учителя и последующую драку перед школой, украинский консул отметил, что "если записи будут подтверждены, то должны быть сделаны выводы".

Полиция в Слупске проводит расследование драки. Учитель, который якобы высказывал ксенофобские взгляды, находится в отпуске. В отношении него начато расследование управления образования.

Детали инцидента ранее опубликовала редакция "УП. Жизнь". В частности, речь шла о том, что учитель оскорблял украинских учеников, называл их "покидьками" и угрожал, что они не сдадут экзамены. Его слова были зафиксированы на видео. "Когда вы будете сдавать экзамен в следующий раз, вы точно провалите его. Потому что я докажу вам, кто такой поляк", – говорил, в частности, учитель.

Во время уроков один из польских учеников включал звуки бомб и ракет, издеваясь над украинцами, но учитель не реагировал. При этом ученик говорил украинцам: "Время прятаться". Кроме того, украинцам присылали оскорбительные сообщения.

Антиукраинские высказывания учителя подбудили часть польских учеников. После занятий двух украинских подростков жестоко избили старшеклассники, выкрикивая оскорбления на национальной почве. По сообщениям, один из нападавших сначала плюнул в лицо 16-летнему украинцу, сказав: "На фронт, украинская с*ка". А затем начал бить кулаками по лицу.

Один из пострадавших получил сотрясение мозга, другой – сломанную ключицу.

Напомним, в сентябре в Польше срезали крест с украинской церкви, после чего задержали одного подозреваемого.

В октябре во время матча "Шахтера" с варшавской „Легией" в Кракове польские фанаты развернули баннер с надписью "Мы помним Волынь"; посол назвал это провокацией.