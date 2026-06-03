Зеленский рассчитывает на начало производства в Европе двух типов ПВО против баллистики

Украина сотрудничает с европейскими и с американскими партнерами в том, чтобы в европейских странах началось производство ПВО, способного сбивать баллистику.

Об этом заявил Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО в Киеве, сообщает "Европейская правда".

По словам Зеленского, есть необходимость двигаться по двум трекам – как к производству нового, чисто европейского ПВО, так и договариваться о получении лицензии на производство противоракет PAC-3 для систем Patriot.

"Европе надо оперативно двигаться по собственной антибаллистике. Всем нам это нужно. Мы уже работаем с Францией, с Норвегией, с Германией, Швецией, Данией, Италией, с другими партнерами над созданием европейских антибаллистических возможностей. Это очень тяжелый проект, но он очень нужен", – добавил президент.

Также Владимир Зеленский подчеркнул, что продолжаются переговоры с администрацией США по локализации производства ракет для Patriot именно в Украине

"Мы говорим о лицензиях на Patriot, чтобы можно было их производить в Украине или вместе с партнерами по НАТО. И это абсолютно здоровый путь, чтобы увеличить нашу общую силу. Это совпадает с имеющимся курсом президента Соединенных Штатов на то, чтобы Европа больше делала для своей защиты", – пояснил президент.

Министр обороны Михаил Федоров сообщал, что Украина получает более 90% средств против баллистических ракет через инициативу PURL.

В апреле президент выразил уверенность, что впоследствии Украина будет производить совместные антибаллистические системы с европейскими странами.

Вскоре он рассказал о встрече ряда стран, посвященную производству антибаллистики в Европе.