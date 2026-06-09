Зеленский: три страны помогут Украине усилить антибаллистическую защиту

Президент Владимир Зеленский заявил, что Великобритания, Франция и Германия (дипломатический формат Е3) помогут Украине в вопросах противоракетной обороны.

[ИСТОЧНИК]Об этом он сказал в интервью The Guardian, пишет "Европейская правда".

Зеленский выразил надежду, что Великобритании и Украине удастся разработать европейскую антибаллистическую систему.

"Мы над этим работаем. Это нужно нам, и это нужно Великобритании", – сказал президент.

Также он подчеркнул, что страны E3 помогут Украине с противоракетной обороной.

Отдельно Зеленский подчеркнул, что во время встречи в дипломатическом формате Е3 все согласились с необходимостью усиления санкций против России.

Ранее Зеленский проинформировал премьер-министра Великобритании Кира Стармера о потребностях Украины в войне против России.

В тот же день Зеленский проинформировал лидеров Великобритании, Франции и Германии о ситуации на поле боя и российских потерях.

Сообщалось, что Франция созывает очередное заседание "коалиции решительных" в Париже 13-14 июля.

Рекомендуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Критика, троллинг, даже угрозы: оправдана ли жесткость Зеленского во внешней политике