"Счастливого путешествия": Мерц упрекнул ультраправых из "АдГ" за поездки в Россию

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил недовольство членами ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ") из-за их поездок в Россию для участия в Санкт-Петербургском экономическом форуме в этом месяце.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в Бундестаге, передает Die Welt.

Мерц выступал перед парламентариями по поводу поддержки Германией Украины, когда в зале раздался смех со стороны членов ультраправой фракции.

Такая реакция возмутила немецкого канцлера. Он ответил законодателям из "Альтернативы для Германии", напомнив об их недавнем визите в Россию.

"То, что вы здесь смеетесь, очень показательно. Вы смеетесь над судьбой миллионов людей в этой стране и ездите в Москву на приемы с шампанским. Желаю вам и впредь счастливого пути туда", – обратился канцлер к ультраправым.

После этого Мерц подчеркнул, что "Украина защищает не только свою свободу, но и нашу свободу", а также свободу и безопасность во всей Европе.

Комментарии Мерца касались нескольких депутатов ультраправой "АдГ", которые поехали в Россию для участия в Петербургском экономическом форуме в начале июня.

Во время визита в РФ заместитель председателя фракции ультраправой "Альтернативы для Германии" в Бундестаге Маркус Фронмайер встретился с председателем правления российского "Газпрома" Алексеем Миллером и обсудил с ним возможности возобновления поставок газа из России.

Немецкое правительство раскритиковало участие политиков партии "Альтернатива для Германии" в Петербургском экономическом форуме как противоречащее интересам Германии.

Политики из Христианско-демократического союза (ХДС), Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и "Зеленых" ранее осудили представителей ультраправой "Альтернативы для Германии" за поездку на Санкт-Петербургский экономический форум.