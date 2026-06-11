"Щасливої подорожі": Мерц дорікнув ультраправим з "АдН" за поїздки до Росії

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив незадоволення членами ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") через їхні поїздки до Росії для участі в Санкт-Петербурзькому економічному форумі цього місяця.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав у Бундестазі, передає Die Welt.

Мерц виступав перед парламентарями щодо підтримки Німеччиною України, коли у залі пролунав сміх від членів ультраправої фракції.

Така реакція обурила німецького канцлера. Він відповів законодавцям з "Альтернативи для Німеччини", нагадавши про їхній нещодавній візит до Росії.

"Те, що ви тут смієтеся, є дуже показовим. Ви смієтеся над долею мільйонів людей у цій країні і їздите до Москви на прийоми з шампанським. Бажаю вам і надалі щасливої дороги туди", – звернувся канцлер до ультраправих.

Після цього Мерц наголосив, що "Україна захищає не лише свою свободу, а й нашу свободу", а також свободу та безпеку в усій Європі.

Коментарі Мерца стосувалися кількох депутатів ультраправої "АдН", які поїхали до Росії для участі у Петербурзькому економічному форумі на початку червня.

Під час візиту до РФ заступник голови фракції ультраправої "Альтернативи для Німеччини" у Бундестазі Маркус Фронмаєр зустрівся з головою правління російського "Газпрому" Алексєєм Міллером та обговорив з ним можливості відновлення поставок газу з Росії.

Німецький уряд розкритикував участь політиків партії "Альтернатива для Німеччини" у Петербурзькому економічному форумі як таку, що суперечить інтересам Німеччини.

Політики з Християнсько-демократичного союзу (ХДС), Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) та "Зелених" раніше засудили представників ультраправої "Альтернативи для Німеччини" за поїздку на Санкт-Петербурзький економічний форум.