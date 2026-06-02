В немецком Бундестаге раскритиковали ультраправых за поездку в Россию

Политики из Христианско-демократического союза (ХДС), Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и "Зеленых" раскритиковали представителей ультраправой "Альтернативы для Германии" ("АдГ") за поездку на Санкт-Петербургский экономический форум.

Об этом сообщает издание Handelsblatt, передает "Европейская правда".

В главном экономическом форуме России, который состоится с 3 по 6 июня, планируют принять участие заместитель председателя фракции "АдГ" в Бундестаге и спикер по вопросам внешней политики Маркус Фронмайер, депутат Штеффен Котре, председатель саксонской ячейки партии Йорг Урбан, а также депутат Европейского парламента Петр Быстронь.

"Такие поездки очень рискованны с точки зрения политики безопасности", – заявил Марк Генрихманн (ХДС), председатель комитета по разведке Бундестага.

Он пояснил, что российские разведывательные службы используют такие мероприятия, как Санкт-Петербургский международный экономический форум, "для сбора разведывательных данных и вербовки".

"Каждый, кто туда едет, должен знать: вы не вернетесь незамеченными", – предупредил Генрихманн.

Председатель парламентского комитета обвинил "АдГ" в подрыве единства Запада против Путина, назвав это "политической капитуляцией перед военным преступником".

Константин фон Нотц, заместитель председателя парламентской группы "Зеленых", подчеркнул, что ультраправая партия неоднократно сотрудничала с диктаторскими режимами, стремящимися нанести ущерб Германии.

"Альтернатива для Германии" не представляет немецкие интересы. Она хочет превратить Германию в форпост России", – заявил он.

Спикер фракции СДПГ в Бундестаге по вопросам внутренней политики Себастьян Фидлер также назвал участие немецких политиков в форуме по приглашению лиц из окружения Путина "очень проблематичным с точки зрения безопасности". Он выразил опасения, что может произойти утечка секретной информации.

В "АдГ" же защитили права своих депутатов "поддерживать контакты со всеми сторонами и держать каналы связи открытыми" в условиях напряженной международной ситуации.

Ранее дипломаты ЕС предупредили, что из-за особенностей немецкой системы секретные документы Евросоюза могут попасть в руки Кремля в результате утечек через ультраправую партию "Альтернатива для Германии".

В феврале стало известно, что ультраправая партия "Альтернатива для Германии" требует от немецкого правительства подробных сведений о пробелах в обороне НАТО, которые могут заинтересовать Россию. Среди прочего, политическая сила интересовалась учениями НАТО Hedgehog 2025, которые проводились с участием украинских специалистов по беспилотникам.