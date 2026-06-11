Лидер Партии социалистов, пророссийский экс-президент Молдовы Игорь Додон защищает свою поездку в Россию на Петербургский международный экономический форум и свои высказывания там.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Додон в ответ на критику его поездки в Россию, в частности со стороны спикера парламента Молдовы, заявил, что не видит ничего неправильного в своих действиях и словах о необходимости "восстанавливать диалог" с РФ и возобновлять закупки российского газа.

"Наши коллеги из правительства должны понять, что ситуация меняется, и нужно брать пример с некоторых европейских лидеров, которые все чаще говорят о необходимости начать переговоры с Россией", – сказал лидер социалистов, добавив, что в отношениях с РФ следует руководствоваться "экономическими и энергетическими интересами Молдовы, а не геополитикой".

"Я твердо уверен, что на определенном этапе – не знаю, сколько это займет, несколько недель или месяцев – коллеги из правительства, и господин Гросу, и другие, скажут, что нам нужно говорить с Российской Федерацией", – добавил он.

В начале марта на фоне войны на Ближнем Востоке Додон начал призывать возобновить закупки газа у России.

Кроме Додона, в Петербург ездили лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев и лидер Moldova Mare Виктория Фуртуне. На мероприятии были также беглый олигарх Илан Шор и его соратница Марина Таубер, которых в Молдове ждет тюрьма.

В МИД Румынии раскритиковали поездку в Петербург одиозного евродепутата Дианы Шошоакэ.