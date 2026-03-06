Во власти Молдовы ответили Додону, призывающему возобновить закупки газа у РФ

Лидер оппозиционной Партии социалистов, пророссийский экс-президент Игорь Додон заявил, что Молдове следует возобновить закупки российского газа в условиях роста цен на энергоресурсы из-за войны на Ближнем Востоке; в ответ ему привели пример Приднестровья – которое полагается на Россию и постоянно страдает от дефицита.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

6 марта Додон в своих соцсетях заявил, что власти Молдовы должны были бы "срочно начать переговоры с Россией" о приобретении природного газа, поскольку, по его мнению, ситуация на энергетическом рынке Европы будет только ухудшаться, цены будут расти и все будут заботиться прежде всего о своих интересах.

"Примером является Венгрия, которая на днях провела переговоры с Россией и получила гарантии поставок... Руководство этой страны действует прагматично, ставя на первое место энергетическую безопасность и интересы своих граждан. Этим же должны заниматься и власти Молдовы", – заявил Игорь Додон.

Спикер парламента Игорь Гросу после заявлений Додона призвал его посмотреть на положение непризнанного Приднестровья, где уже месяцами продолжается чрезвычайная ситуация в экономике из-за дефицита газа.

"Левый берег по-прежнему зависим от российского газа. Они молятся и смотрят на часы, ожидая следующую партию. Вот что нам предлагает этот господин. Мы не хотим быть зависимыми, не хотим, чтобы РФ шантажировала нас. Слава богу, мы запомнили урок: если зависеть только от России, среди зимы она может без объяснений отключить вам газ", – прокомментировал спикер.

В Министерстве энергетики отметили, что сейчас Молдова покупает газ на свободном рынке из разных источников, выбирая выгодные цены, и необходимые объемы на март уже обеспечены.

В ведомстве напомнили также, что Россия в одностороннем порядке остановила поставки газа в Молдову и тогда пришлось принимать меры.

"Даже если есть предложения из России, они не обязательно выгоднее, чем цены на европейском рынке. Нашим приоритетом остается обеспечение стабильных поставок природного газа потребителям, в безопасных условиях и по конкурентным ценам", – добавили в министерстве.

Напомним, Кишинев предлагал поддержку Приднестровью на фоне энергетического кризиса, но с условием, что для этого Тирасполь должен принять предложение о реинтеграции.

В правительстве Молдовы прогнозируют постоянные проблемы с газом в Приднестровье – пока там не откажутся от "российской" схемы.