В Бухаресте сошел с рельсов трамвай, есть пострадавшие

В столице Румынии Бухаресте сошел с рельсов и врезался в столб трамвай, несколько пассажиров серьезно пострадали.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Авария произошла вечером 7 мая в 6-м секторе Бухареста. Городской трамвай сошел с рельсов, один из его вагонов врезался в столб.

Из Facebook INFO TRAFIC ROMANIA

Внутри на момент инцидента было около 20 пассажиров, из них шестеро нуждались в медицинской помощи. Четырех после того госпитализировали.

Причины схода трамвая с рельсов пока неизвестны.

Из-за аварии трамвайное движение на 25-й линии частично заблокировано.

В немецком Дрездене ранее на этой неделе 30 человек пострадали в ДТП трамвая и автобуса.

В столкновении трамваев в польском Кракове в начале декабря пострадали два десятка человек.