В Бухаресте сошел с рельсов трамвай, есть пострадавшие
Новости — Четверг, 7 мая 2026, 20:16 —
В столице Румынии Бухаресте сошел с рельсов и врезался в столб трамвай, несколько пассажиров серьезно пострадали.
Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".
Авария произошла вечером 7 мая в 6-м секторе Бухареста. Городской трамвай сошел с рельсов, один из его вагонов врезался в столб.
Внутри на момент инцидента было около 20 пассажиров, из них шестеро нуждались в медицинской помощи. Четырех после того госпитализировали.
Причины схода трамвая с рельсов пока неизвестны.
Из-за аварии трамвайное движение на 25-й линии частично заблокировано.
