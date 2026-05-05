В немецком Дрездене 30 человек пострадали в результате ДТП с участием трамвая и автобуса

Около 30 человек пострадали в результате столкновения трамвая и автобуса в немецком Дрездене.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Авария произошла примерно в 8:30 на городском перекрестке – трамвай совершал поворот и во время маневра произошло столкновение с автобусом. Некоторые пассажиры из-за силы удара упали, трамвай сошел с рельсов.

Всего пострадали около 30 человек, из них пятеро нуждались в госпитализации, а остальным оказали помощь на месте.

Причины ДТП пока неясны. Из-за аварии вокруг перекрестка несколько часов были проблемы с движением.

В феврале сошел с рельсов трамвай в Милане, в результате аварии двое человек погибли и около 40 пострадали.

В столкновении трамваев в польском Кракове в начале декабря пострадали два десятка человек.