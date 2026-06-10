В Германии несколько детей пострадали в результате столкновения двух автобусов

По данным немецкой полиции, несколько человек получили травмы в результате столкновения двух автобусов в Верхней Баварии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Экскурсионный автобус, перевозивший школьников, столкнулся с общественным автобусом. Полиция сообщает, что несколько детей получили травмы средней и тяжелой степени.

На данный момент полиция оценивает количество пострадавших в десятки человек. Представитель полиции отказался предоставить подробности относительно точного количества пострадавших и их состояния. СМИ сообщают о более чем 30 пострадавших, среди которых трое детей с серьезными травмами.

Из-за аварии были задействованы четыре спасательных вертолета, сообщил представитель Объединенного диспетчерского центра Фюрстенфельдбрука. На месте происшествия также работали около 15 машин скорой помощи и восемь врачей скорой помощи.

Авария произошла около 12:30 на дороге между Гербертсхаузеном и Хаймхаузеном в районе Дахау, к северу от Мюнхена.

В столице Румынии Бухаресте в начале мая сошел с рельсов и врезался в столб трамвай, несколько пассажиров серьезно пострадали.

Перед этим в немецком Дрездене 30 человек пострадали в ДТП с участием трамвая и автобуса.

В столкновении трамваев в польском Кракове в начале декабря пострадали два десятка человек.