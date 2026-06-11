Министр обороны Великобритании подал в отставку из-за несогласия с расходами на оборону

Министр обороны Великобритании Джон Хили в четверг подал в отставку из-за своего несогласия с планами правительства по расходам на оборону, которые, по мнению чиновника, не соответствуют уровню угроз, с которыми столкнулась страна.

Об этом говорится в обращении министра к премьеру Киру Стармеру, которое он обнародовал на платформе X, пишет "Европейская правда".

В письме Хили заявил, что Стармер и Министерство финансов не обеспечили выделение необходимого количества средств для Плана оборонных инвестиций страны, который должен был обеспечить переход британских вооруженных сил в состояние "боевой готовности".

Гили подчеркнул, что объем финансирования, предложенный правительством, не соответствует тем вызовам, с которыми сейчас сталкивается Великобритания.

"Конфликт на Ближнем Востоке, где Великобритания сейчас возглавляет многонациональную военную миссию в Ормузском проливе; безопасность на Крайнем Севере, где Великобритания сейчас возглавляет миссию НАТО "Арктический страж"; усиление активности России в отношении Великобритании и стран НАТО и усиление атак в Украине, с учетом Парижского соглашения, подтверждающего развертывание британских войск в Украине после прекращения огня", – перечислил министр обороны эти вызовы.

"Вы не смогли, а Министерство финансов не захотело выделить ресурсы, необходимые стране для защиты в это время растущих угроз", – написал Хили в письме Стармеру.

Он также упомянул, что настаивал на установлении цели достижения к 2030 году расходов на оборону в размере 3% от ВВП в рамках обязательств в НАТО. В этом контексте Хили упомянул предостережение Стармера о том, что Россия готовится напасть на страну НАТО до 2030 года.

"Вы знаете, что нужно обороне… Без оборонного бюджета, который отвечал бы требованиям сегодняшнего дня, я вынужден принимать решения, которые снизят боеготовность наших Вооруженных сил, увеличат риск для персонала во время операций и могут сделать страну менее безопасной", – обратился чиновник к главе правительства.

"Объяснив вам, что я не смогу согласиться на соглашение по оборонному бюджету, которое не предоставляет нашим вооруженным силам необходимых ресурсов, у меня нет другого выбора, как подать в отставку с поста министра обороны", – говорится в его заявлении.

План оборонных инвестиций, споры по поводу которого продолжаются с начала года, также вызвал критику со стороны военных чиновников страны. В четверг стало известно, что глава штаба обороны Великобритании Ричард Найтон направил письмо премьер-министру Киру Стармеру из-за опасений, что уровень расходов на оборону, предложенный правительством, является недостаточным.

Дефицит финансирования на восстановление Королевского флота, армии и Королевских воздушных сил оценивался как минимум в 28 млрд фунтов стерлингов (32 млрд евро).

На прошлой неделе начальник штаба обороны Великобритании Ричард Найтон публично выразил обеспокоенность тем, что стране не хватает времени для укрепления собственной обороны в ответ на угрозу со стороны России.