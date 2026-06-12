Глава МИД Германии предостерегает от участия "АдГ" в правительстве из-за пророссийских позиций партии

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль предупредил об опасности усиления позиций ультраправой "Альтернативы для Германии" ("АдГ"), в частности из-за ее позиции в отношении России.

Об этом говорится в речи министра, с текстом которой ознакомилось издание Die Welt, пишет "Европейская правда".

В речи, которую Вадефуль произнесет в пятницу перед Обществом Штреземана в Майнце, ультраправая партия обвиняется в нарушении национальных интересов Германии.

"Она потакает российскому диктатору и тем самым попирает интересы страны, которую она якобы представляет. Тот, кто поддерживает Путина, не за Германию!", – говорится в тексте речи.

Министр обвиняет "АдГ" в агитации против интересов Германии и основ немецкой демократии. Эта партия, как утверждает он, отравляет "каждую политическую борьбу за эффективные действия лозунгами якобы простых решений".

В своей речи Вадефуль также указывает на фундаментальные противоречия между ценностями правящей партии ХДС и идеологией "АдГ". Его партия, как заявляет министр, возникла "из опыта самого мрачного часа" в истории Германии и из общего принципа "Никогда больше". Из него, по словам Вадефуля, вытекает "приверженность Европе, западной интеграции, трансатлантическим отношениям и отказу от националистических мечтаний о доминировании".

"Для меня ясно: "Альтернатива для Германии" не разделяет эту приверженность", – подытожил глава МИД.

Накануне канцлер Германии Фридрих Мерц выразил недовольство членами ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ") из-за их поездок в Россию для участия в Санкт-Петербургском экономическом форуме в этом месяце.

Во время визита в РФ заместитель председателя фракции ультраправой "Альтернативы для Германии" в Бундестаге Маркус Фронмайер встретился с председателем правления российского "Газпрома" Алексеем Миллером и обсудил с ним возможности возобновления поставок газа из России.

Ранее дипломаты ЕС предупредили, что из-за особенностей немецкой системы секретные документы Евросоюза могут попасть в руки Кремля в результате утечек через ультраправую партию "Альтернатива для Германии".