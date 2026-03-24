СМИ: в ЕС обеспокоены, что немецкие ультраправые могут сливать Кремлю секретные документы

Дипломаты ЕС предупреждают, что благодаря особенностям немецкой системы секретные документы Евросоюза могут быть доступны России благодаря сливам от ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ").

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в материале Politico.

Немецкие депутаты, в том числе от ультраправой "АдГ", имеют доступ к банку данных, содержащему тысячи файлов ЕС. Среди них – конфиденциальные заметки со встреч послов, на которых дипломаты обсуждают позиции своих стран по геополитическим вопросам, таким как планы финансирования Украины за счет замороженных российских активов.

"Проблема в том, что у нас есть партия "АдГ", в отношении которой есть обоснованные подозрения в утечке информации в Китай или Россию", – сказал депутат от "Зеленых" Антон Гофрайтер, председатель комитета Бундестага по делам ЕС.

Эти подозрения влияют на то, как проводятся деликатные переговоры, поскольку дипломаты все чаще учитывают риск разоблачения.

"Мы принимаем всевозможные меры предосторожности в Брюсселе, чтобы защитить важные встречи и информацию", – сказал дипломат ЕС. Но доступ, который имеют депутаты "АдГ" к конфиденциальным материалам, "оставляет гигантскую, в форме Путина, дыру в наших мерах безопасности".

"Мы все очень осторожно относимся к обмену конфиденциальной информацией в формате с 27 странами-членами ЕС. Либо из-за Орбана, либо из-за немецкой системы... мы не можем свободно делиться всей информацией, как вы могли бы делиться ею между ближайшими доверенными лицами, когда за столом сидят 27 стран-членов ЕС", – сказал другой дипломат.

"Посол не может гарантировать, что любые деликатные вещи, которые он говорит в формате Coreper [встреча послов ЕС], не попадут прямо к россиянам или Китаю", – продолжил он.

Дипломаты, с которыми пообщалось издание, сказали, что им ничего не известно о том, что эти опасения были высказаны в каком-либо официальном качестве. Один из дипломатов отметил, что в кулуарах встреч много разговоров об опасениях, особенно между странами на северо-западе Европы.

"АдГ" отрицает, что передает информацию из системы России или Китая.

В отличие от других национальных парламентов, в немецком Бундестаге все депутаты и их помощники имеют доступ к EuDoX – банку данных, содержащему тысячи файлов ЕС, начиная от брифингов на министерских саммитах и заканчивая итогами конфиденциальных встреч послов. Система была создана как предохранитель против неконтролируемой исполнительной власти, что вызывает особое беспокойство в Германии, учитывая ее нацистское прошлое.

Документы – около 25 тысяч в год – вносятся в систему специальным подразделением Бундестага, которое получает их от правительства. Банк данных содержит документы с "ограниченным доступом" – самой низкой степенью классификации конфиденциальной информации.

Эксперты также отметили, что в правительстве хорошо понимают, что к системе имеет доступ большое количество людей, и это создает возможность утечки информации.

Депутаты-центристы утверждают, что политики "АдГ" обнародуют информацию, которая может быть интересной для российской разведки. Это касается правительственной информации о местных системах защиты от беспилотников, поставки западных вооружений в Украину, а также знаний властей о российской диверсионной и гибридной деятельности в регионе Балтийского моря.

Издание The Washington Post ранее сообщило, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто регулярно предоставлял главе МИД РФ Сергею Лаврову "живые отчеты о том, что обсуждалось" на заседаниях ЕС, а также информацию о возможных решениях.

Также в СМИ появилась информация, что ЕС исключает Венгрию из деликатных переговоров из-за опасений сливов России.

Тем временем в венгерской оппозиционной партии "Тиса" пообещали в случае победы на выборах "немедленно расследовать связи Петера Сийярто с Россией".