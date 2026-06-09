Литва закупит военные внедорожники и грузовики на сумму около 1 миллиарда евро

Литва закупает военные внедорожники и грузовики различного назначения на сумму около 1 миллиарда евро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Как сообщило во вторник Министерство национальной обороны Литвы, Агентство оборонных ресурсов подписало контракт с компанией Veho Lietuva, представляющей Mercedes-Benz Group AG и Daimler AG.

Литовский военный транспортный парк пополнится военными внедорожниками "MB G-Class", грузовиками "MB Unimog", "MB Zetros" и "MB Arocs".

Проект частично финансируется за счет средств программы SAFE Европейского Союза, а поставка транспортных средств запланирована на 2026–2032 годы.

По данным Министерства обороны, новая техника усилит логистический потенциал Вооруженных сил Литвы и обеспечит развитие оперативных возможностей Первой дивизии.

"Эта закупка является одной из крупнейших инвестиций в логистический потенциал Вооруженных сил Литвы. Новая техника обеспечит эффективное перемещение солдат, вооружения и поставок и усилит готовность национальной дивизии к выполнению задач в мирное время, во время кризисов и войны", – говорится в сообщении.

По данным министерства, производитель был выбран с целью обеспечения совместимости с существующим парком транспортных средств армии, снижения затрат на эксплуатацию, обучение и техническое обслуживание, а также обеспечения эффективного использования оборудования.

В мае стало известно, что Литва приобретет 936 бронетранспортеров Patria финского производителя, из которых примерно треть – до 2030 года.

Швеция в конце 2025 года заказала для себя более 90 бронетранспортеров Patria. Дания до этого заказала для себя 130 единиц этой техники.