В Великобритании обвинили Маска в нагнетании напряженности перед протестами в Белфасте

Председатель Лейбористской партии Великобритании Анна Терли обвинила владельца платформы X Илона Маска в нагнетании общественной напряженности перед беспорядками в Северной Ирландии.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Маск, давний критик лейбористского правительства, на своей платформе X призвал к протестам после нападения с ножом в Белфасте.

"Только благодаря МАССОВЫМ и ГРОМКИМ протестам произойдут какие-то изменения!!", – написал Маск.

Он также поделился публикацией ультраправого активиста Томми Робинсона, в которой перечислены десятки мест, где люди могут протестовать.

Это произошло перед тем, как во вторник вечером в столице Северной Ирландии во время беспорядков были подожжены дома, автомобили и автобус в ответ на нападение с использованием ножа. 30-летнему суданцу предъявлено обвинение в покушении на убийство, он предстанет перед судом в среду.

Председатель Лейбористской партии Анна Терли в среду раскритиковала посты Маска, заявив, что руководителю технологической компании не придется столкнуться с последствиями беспорядков, к которым он призывал.

"Это ужасно. Любой, кто стремится использовать такую ситуацию для продвижения собственной политической повестки дня, ужасно ошибается и наносит вред. Мы видели, как дети и семьи были вынуждены бежать из своих домов на улицах Белфаста прошлой ночью", – заявила чиновница.

Она добавила, что каждый, кто "пытается спровоцировать" подобные беспорядки, должен столкнуться с осуждением.

Американского миллиардера уже не впервые обвиняют во вмешательстве во внутренние дела Великобритании.

На днях премьер-министр Кир Стармер раскритиковал Маска за попытку "посеять раздор" в Британии после убийства 18-летнего Генри Новака и завершения суда над его убийцей.

Вице-президент США Джей Ди Венс обвинил британское правительство, которое "не способно остановить массовое вторжение мигрантов", в убийстве студента Генри Новака.

Вечером 2 июня в британском городе Саутгемптон протесты против убийства Генри Новака переросли в насильственные столкновения с правоохранителями.