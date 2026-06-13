В Северной Ирландии – масштабный протест против расизма из-за громкого нападения с ножом

В субботу в североирландском городе Белфасте тысячи людей собрались на митинг против расизма после нескольких дней беспорядков, вызванных нападением с ножом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Протестующие держали плакаты с лозунгами, такими как "Ненависть – единственная угроза нашим улицам" и "Белфаст против расизма".

Reuters

В Белфасте две ночи подряд царили беспорядки после того, как в социальных сетях стало вирусным видео нападения с ножом, произошедшего в ночь на 8 июня, на котором видно, как мужчина сидит верхом на человеке, лежащем на улице, и наносит ему удары ножом.

10 июня в суде предстал гражданин Судана, обвиняемый в покушении на убийство Стивена Огилви, который, как и ранее, находится в больнице.

Как сообщалось, вечером во вторник в Белфасте вспыхнули масштабные беспорядки между протестующими и полицией. Во время беспорядков были подожжены дома, автомобили и автобус. Протестующие были возмущены нападением с использованием ножа, произошедшим в начале недели.

30-летнему суданцу предъявлено обвинение в покушении на убийство.

Председатель Лейбористской партии Великобритании Анна Терли обвинила владельца платформы X Илона Маска в нагнетании общественной напряженности перед беспорядками в Северной Ирландии.