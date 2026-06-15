Каллас анонсировала новые санкции против России в ответ на атаки против гражданских

Министры иностранных дел государств Евросоюза в понедельник утвердят 21-й пакет санкций ЕС против России.

Об этом перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, сообщает "Европейская правда".

Каллас отметила, что прошлой ночью Россия вновь усилила свои атаки против гражданского населения в Украине, а также – против объектов, входящих в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Поэтому все это – военные преступления, которые совершает Россия. Конечно, сегодня мы также представляем новые внесения в списки и новые санкции, над которыми мы работали, в отношении военно-промышленного комплекса России, а также "теневого флота", – сказала Каллас.

Она также приветствовала новости о перехвате судна "теневого флота" Великобританией.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 9 июня представила подготовленный ЕС 21-й пакет санкций ЕС против России.

В него, в частности, предлагается включить запрет на въезд в ЕС бывших российских комбатантов, которые воевали против Украины.

По данным источников "Европейской правды", 21-й пакет санкций ЕС против России хотят утвердить до 15 июля – из-за крайнего срока обновления "ценового потолка" на российскую нефть.