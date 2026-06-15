Каллас анонсувала нові санкції проти Росії у відповідь на атаки проти цивільних

Міністри закордонних справ держав Євросоюзу в понеділок затвердять 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії.

Про це перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах у Люксембурзі заявила глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас, повідомляє "Європейська правда".

Каллас відзначила, що минулої ночі Росія знову посилила свої атаки проти цивільного населення в Україні, а також проти об’єктів, що входять до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

"Тож усе це – воєнні злочини, які вчиняє Росія. Звісно, сьогодні ми також представляємо нові внесення до списків і нові санкції, над якими ми працювали, щодо військово-промислового комплексу Росії, а також "тіньового флоту", – сказала Каллас.

Вона також привітала новини про перехоплення судна "тіньового флоту" Великою Британією.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 9 червня презентувала підготований ЄС 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії.

До нього, зокрема, пропонується включити заборону на в’їзд до ЄС колишніх російських комбатантів, які воювали проти України.

За даними джерел "Європейської правди", 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії хочуть затвердити до 15 липня – через крайній термін оновлення "цінової стелі" на російську нафту.