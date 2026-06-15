Фон дер Ляйен: лидеры G7 обсудят усиление давления на Россию

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после очередного массированного обстрела Украины Россией заявила, что лидеры стран G7 на саммите во Франции обсудят усиление давления на РФ для окончания войны.

Об этом фон дер Ляйен написала в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Глава ЕК отметила, что минувшей ночью произошли мощные обстрелы Украины, в результате которых погибло еще больше гражданских лиц, а Киево-Печерская лавра, объект ЮНЕСКО, получила серьезные повреждения.

"Сегодня лидеры стран G7 встречаются в Эвьяне. Мы обсудим дальнейшие шаги, направленные на усиление давления на Россию, привлечение Путина к переговорному процессу и прекращение этого бессмысленного убийства", – отметила президент Европейской комиссии.

По ее словам, Европа и украинский народ хотят мира, а Россия снова продемонстрировала, что ее интересует только насилие и разрушение.

Президент Владимир Зеленский рассчитывает на реакцию стран G7 в ответ на массированные российские удары по украинским городам.

СМИ сообщали, что европейские лидеры намерены воспользоваться встречами с президентом США Дональдом Трампом на саммите G7, чтобы привлечь его к планам по содействию новым мирным переговорам между Россией и Украиной.

Зеленский провел телефонный разговор с Трампом накануне саммита G7, во время саммита лидеры договорились обсудить больше идей для приближения мира.