Фон дер Ляєн: лідери G7 обговорять посилення тиску на Росію

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після чергового масованого обстрілу України Росією заявила, що лідери країн G7 на саміті у Франції обговорять посилення тиску на РФ для закінчення війни.

Про це фон дер Ляєн написала у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Глава ЄК відзначила, що минулої ночі відбулися потужні обстріли України, в результаті яких загинуло ще більше цивільних осіб, а Києво-Печерська лавра, об’єкт ЮНЕСКО, зазнала серйозних пошкоджень.

"Сьогодні лідери країн G7 зустрічаються в Ев’яні. Ми обговоримо подальші кроки, спрямовані на посилення тиску на Росію, залучення Путіна до переговорного процесу та припинення цього безглуздого вбивства", – зазначила президентка Європейської комісії.

За її словами, Європа та український народ прагнуть миру, а Росія знову продемонструвала, що її цікавить лише насильство та руйнування.

Президент Володимир Зеленський розраховує на реакцію країн G7 у відповідь на масовані російські удари по українських містах.

ЗМІ повідомляли, що європейські лідери мають намір скористатися зустрічами з президентом США Дональдом Трампом на саміті G7, щоб залучити його до планів щодо сприяння новим мирним переговорам між Росією та Україною.

Зеленський провів телефонну розмову з Трампом напередодні саміту G7, під час саміту лідери домовились обговорити більше ідей для наближення миру.