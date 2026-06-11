СМИ: европейцы на саммите G7 хотят убедить Трампа в своих планах по переговорам с РФ

Европейские лидеры намерены воспользоваться встречами с президентом США Дональдом Трампом на саммите G7, чтобы привлечь его к участию в планах по содействию новым мирным переговорам между Россией и Украиной.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Bloomberg.

По словам источников, знакомых с ситуацией, европейские лидеры намерены во время саммита G7 на следующей неделе использовать переговоры с Трампом, чтобы продвигать свои планы по мирным переговорам между Россией и Украиной.

Великобритания, Франция и Германия считают, что ситуация в войне изменилась в пользу Украины, что создает возможность для переговоров, которые выйдут за рамки условий, сложившихся после саммита Трампа с Путиным на Аляске в прошлом году, заявили источники, пожелавшие остаться анонимными.

Лидеры так называемых стран Е3 хотят, чтобы Россия согласилась на немедленное прекращение огня с учетом текущей линии фронта в качестве "отправной точки для переговоров" и на надежные гарантии безопасности для Украины, включая развертывание многонациональных сил. Они изложили эти предложения в совместном заявлении с президентом Украины Владимиром Зеленским после переговоров в Лондоне в воскресенье.

Ранее Путин отказывался от перемирия для проведения мирных переговоров, аргументируя это тем, что это позволит Киеву перевооружиться и укрепить свою оборону, а также отверг присутствие европейских войск в Украине.

Он хочет, чтобы Украина отдала до сих пор подконтрольные ей территории Донецкой области в рамках любого мирного соглашения. Критики идеи переговоров с Россией сейчас, в частности некоторые чиновники из стран E3, говорят, что все это вряд ли изменится в ближайшее время.

Страны E3 видят возможность отвести Европе более значительную роль в формировании переговорного процесса, поскольку переговоры под эгидой США зашли в тупик, в то время как Вашингтон сосредоточился на конфликте с Ираном.

Они хотят, чтобы Трамп поддержал их предложения усилить давление на Россию, чтобы она села за стол переговоров с участием представителей Европы, США, Украины и России уже в следующем месяце, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

В рамках этих усилий Великобритания и Европейский Союз работают над новыми санкциями, которые будут введены против России в ближайшие недели, добавили источники. Они предупредили, что планы являются предварительными и могут измениться. Европа также стремится избежать повторения ситуации прошлой зимой, когда украинцы переживали морозы без электроэнергии и отопления.

Президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит G7, где будет присутствовать и Дональд Трамп.