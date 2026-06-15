Зеленский ожидает реакции G7 на массированные удары РФ по Украине

Президент Владимир Зеленский рассчитывает на реакцию стран G7 в ответ на массированные российские удары по украинским городам.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в своем Твиттере.

Зеленский сообщил, что в ночь на 15 июня РФ выпустила по Украине 70 ракет и 611 дронов. На данный момент известно о 28 раненых и четырех погибших в столице.

В контексте массированной атаки РФ он упомянул о повреждении Успенского собора Киево-Печерской лавры, ударе по Харькову, в результате которого погибли пять спасателей, а также ударе по Днепру.

"Очень важно, чтобы был ответ стран "Группы семи", которые сейчас собираются на саммит, и чтобы он был решительным и содержательным: больше давления на агрессора, больше помощи Украине с ПВО, прежде всего с противобаллистикой. Я благодарю всех, кто помогает нам защищать жизни", – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Украина инициирует все соответствующие процедуры в рамках ЮНЕСКО и все другие международные механизмы, требуя "немедленного и адекватного ответа" на российский удар по Лавре.

В результате массированной атаки на Киев произошел пожар на территории Киево-Печерской лавры. В КМВА сообщили о прямом попадании в лавру и значительных повреждениях.

Предстоятель ПЦУ, митрополит Епифаний опубликовал пост в соцсетях, назвав российский удар по Киево-Печерской лавре "очередным преступлением против человечности".