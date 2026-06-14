Зеленский раскрыл детали своего разговора с Трампом

Президент Владимир Зеленский заявил, что во время разговора с президентом США Дональдом Трампом речь шла об усилиях по завершению войны РФ против Украины.

Об этом он написал в Х, передает "Европейская правда".

Во время разговора Зеленский поздравил Трампа с днем рождения, и они довольно подробно обсудили много ключевых вещей, среди которых, конечно, мир.

"Я пожелал президенту Трампу успехов, прежде всего в его усилиях по завершению войны России против Украины. Также поблагодарил его за всю поддержку, которую Америка оказывает Украине, и важно, что мы с благодарностью помним каждый шаг этой поддержки, от Javelin'ов до Patriot'ов", – написал он.

"Мы обсудили то, что может помочь приблизить мир сейчас, и я проинформировал президента о последних событиях на поле боя и о том, как укрепилась наша позиция", – добавил Зеленский.

Лидеры также договорились, что обсудят больше во время встречи на саммите G7.

"У нас есть некоторые хорошие идеи, которые могут помочь приблизить мир и защитить жизнь", – отметил Зеленский.

Как сообщил ранее советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин, разговор длился 30-35 минут.

Как известно, 14 июня Дональд Трамп празднует свое 80-летие.

Ранее французский президент Макрон пригласил Трампа на ужин с глазу на глаз в завершение саммита, тот якобы принял приглашение.

На саммите ожидают и Зеленского.