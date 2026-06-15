Макрон отреагировал на обстрел Киево-Печерской лавры со стороны России

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в понедельник, что ничто не может оправдать нападение России, в результате которого пострадал объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об этом Макрон написал в понедельник в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Французский лидер заявил, что Киево-Печерская лавра – это одна из важнейших достопримечательностей украинской православной церкви, входящая в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и сегодня ночью она подверглась удару в результате масштабного обстрела российскими ракетами и дронами.

"Так же, как и захватническая война, которую Россия ведет против Украины уже более 4 лет, ничто не оправдывает это нападение на наше общее наследие. Франция готова сотрудничать с украинскими органами, ответственными за охрану культурного наследия", – заявил Макрон.

Он подчеркнул, что это нападение лишь укрепляет европейскую решимость делать все возможное вместе с союзниками и партнерами для достижения перемирия, от которого Россия до сих пор упорно отказывается, а затем и мира.

Макрон сообщил, что над этим вопросом лидеры стран Группы семи будут работать на саммите G7 в Эвьяне.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после очередного массированного обстрела Украины Россией заявила, что лидеры стран G7 на саммите во Франции обсудят усиление давления на РФ для прекращения войны.

Президент Владимир Зеленский рассчитывает на реакцию стран G7 в ответ на массированные российские удары по украинским городам.