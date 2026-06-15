Макрон відреагував на обстріл Росією Києво-Печерської лаври

Президент Франції Емманюель Макрон заявив у понеділок, що ніщо не може виправдати напад Росії, у результаті якого постраждав об’єкт зі Світової спадщини ЮНЕСКО.

Про це Макрон написав у понеділок в соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Французький лідер заявив, що Києво-Печерська лавра – це одна з найважливіших пам’яток української православної церкви, що входить до Світової спадщини ЮНЕСКО, і сьогодні вночі вона зазнала удару в результаті масштабного обстрілу російськими ракетами та дронами.

"Так само, як і загарбницька війна, яку Росія веде проти України вже понад 4 роки, ніщо не виправдовує цей напад на нашу спільну спадщину. Франція готова співпрацювати з українськими органами, відповідальними за охорону культурної спадщини", – заявив Макрон.

Він підкреслив, що цей напад лише зміцнює європейську рішучість робити все можливе разом із союзниками та партнерами для досягнення перемир’я, від якого Росія досі уперто відмовляється, а потім і миру.

Макрон повідомив, що над цим питанням лідери країн Групи семи працюватимуть на саміті G7 в Ев’яні.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після чергового масованого обстрілу України Росією заявила, що лідери країн G7 на саміті у Франції обговорять посилення тиску на РФ для закінчення війни.

Президент Володимир Зеленський розраховує на реакцію країн G7 у відповідь на масовані російські удари по українських містах.