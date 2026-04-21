ЕС на год продлил санкции за попытки дестабилизации Молдовы

Совет Европейского Союза принял решение продлить ограничительные меры против лиц и организаций, ответственных за действия, направленные на дестабилизацию Молдовы, до 29 апреля 2027 года.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Совета ЕС, информирует "Европейская правда".

На сегодня эти ограничительные меры ЕС распространяются на 23 физических лица и пять юридических лиц.

Санкции предусматривают замораживание активов подсанкционных субъектов на территории ЕС. Гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять любые средства или ресурсы лицам из списка, как прямо, так и косвенно.

Также физическим лицам из списка запрещено въезжать на территорию стран ЕС или путешествовать через них транзитом.

Решение Совета ЕС подтверждает непоколебимую поддержку Молдовы на фоне постоянных гибридных атак со стороны России. В выводах Европейского совета от 23 октября 2025 года была отмечена важность укрепления устойчивости страны перед лицом дестабилизирующей деятельности Кремля, которая направлена на подрыв демократических институтов.

Эта правовая база для ограничительных мер была впервые введена в апреле 2023 года по просьбе Молдовы. Она позволяет ЕС применять санкции против лиц, ответственных за поддержку или осуществление действий, подрывающих или угрожающих суверенитету и независимости Молдовы, а также демократии, верховенству права, стабильности или безопасности страны.

С начала российской агрессии против Украины усилия по дестабилизации Молдовы увеличились, что представляет прямую угрозу стабильности и безопасности внешних границ ЕС.

Под эти санкции попали, в частности, молдовские олигархи-беглецы Владимир Плахотнюк и Илан Шор, а также топ-депутат партии "Шор" Марина Таубер. Срок действия санкций должен был завершиться 29 апреля 2026 года.