США потеряли над Ираком самолет-заправщик

Военные США подтвердили потерю над Ираком самолета-заправщика KC-135.

Об этом говорится в заявлении Центрального командования США, которое координирует военную кампанию против Ирана, пишет "Европейская правда".

CENTCOM сообщил о потере одного KC-135 над Ираком, отметив, что речь идет о несчастном случае. Инцидент произошел с участием двух самолетов.

U.S. Central Command is aware of the loss of a U.S. KC-135 refueling aircraft. The incident occurred in friendly airspace during Operation Epic Fury, and rescue efforts are ongoing. Two aircraft were involved in the incident. One of the aircraft went down in western Iraq, and the… – U.S. Central Command (@CENTCOM) March 12, 2026

"Центральному командованию США известно о потере американского самолета-заправщика KC-135. Инцидент произошел в дружественном воздушном пространстве во время операции Epic Fury, спасательные усилия продолжаются. В инцидент были вовлечены два самолета. Один самолет упал на западе Ирака, второй – безопасно приземлился. Это произошло не в результате вражеского или дружественного огня", – говорится в заявлении.

Информацию о пострадавших и погибших пока не приводят.

Напомним, в первые дни кампании США потеряли три истребителя F-15 из-за ошибочного "дружественного огня" ПВО Кувейта. За время операции в результате ударов Ирана погибли семь американских военнослужащих.

Ранее Центральное командование показало серию ударов по иранской авиации и по судам иранского флота.

На прошлой неделе Белый дом опубликовал кадры подрыва торпедой иранского фрегата IRIS Dena.