США потеряли над Ираком самолет-заправщик

Новости — Пятница, 13 марта 2026, 07:39 — Мария Емец

Военные США подтвердили потерю над Ираком самолета-заправщика KC-135.

Об этом говорится в заявлении Центрального командования США, которое координирует военную кампанию против Ирана, пишет "Европейская правда".

CENTCOM сообщил о потере одного KC-135 над Ираком, отметив, что речь идет о несчастном случае. Инцидент произошел с участием двух самолетов.

"Центральному командованию США известно о потере американского самолета-заправщика KC-135. Инцидент произошел в дружественном воздушном пространстве во время операции Epic Fury, спасательные усилия продолжаются. В инцидент были вовлечены два самолета. Один самолет упал на западе Ирака, второй – безопасно приземлился. Это произошло не в результате вражеского или дружественного огня", – говорится в заявлении.

Информацию о пострадавших и погибших пока не приводят.

Напомним, в первые дни кампании США потеряли три истребителя F-15 из-за ошибочного "дружественного огня" ПВО Кувейта. За время операции в результате ударов Ирана погибли семь американских военнослужащих.

Ранее Центральное командование показало серию ударов по иранской авиации и по судам иранского флота.

На прошлой неделе Белый дом опубликовал кадры подрыва торпедой иранского фрегата IRIS Dena.

