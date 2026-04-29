США готовы выделить до 100 млн долларов на ремонт саркофага ЧАЭС после попадания дрона

Соединенные Штаты выразили готовность выделить до 100 млн долларов в рамках совместных усилий "Группы семи" на ремонт нового саркофага над Чернобыльской АЭС, поврежденного в результате попадания российского БПЛА.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Госдепа от 29 апреля.

Государственный департамент объявил, что США готовы выделить до 100 млн долларов на восстановление саркофага над ЧАЭС – в рамках совместных усилий "Группы семи".

В заявлении отмечается, что после прошлогодних повреждений "в результате бессмысленной войны между Россией и Украиной" саркофаг, рассчитанный изначально на 100 лет, не обеспечивает надлежащей защиты от потенциальной утечки радиации.

"В соответствии с последовательным лидерством США в вопросах ядерной безопасности и нераспространения ядерного оружия, в сотрудничестве с Конгрессом, США проактивно выражают готовность выделить 20%, или 100 млн долларов, из прогнозируемых расходов G7 в размере 500 млн долларов на восстановление арки… Призываем G7 и европейских партнеров последовать этому примеру и внести значительные финансовые вклады", – говорится в заявлении.

Напомним, к 40-й годовщине аварии на ЧАЭС в эти выходные Госдеп США подчеркнул приоритетность ядерной безопасности на ЧАЭС и во всем мире.

ЕС к годовщине аварии на ЧАЭС призвал РФ прекратить атаки на ядерные объекты в Украине.