Норвегия предоставляет более 9 млн евро на ремонт защитного саркофага ЧАЭС

Норвегия выделяет более 9 млн евро на восстановление защитного саркофага над Чернобыльской АЭС после повреждения российским беспилотником.

Об этом объявило посольство Норвегии в Украине, пишет "Европейская правда".

Осло выделит 100 млн норвежских крон – около 9,1 млн евро – на восстановление защитной конструкции над 4-м реактором ЧАЭС после попадания российского БпЛА.

Помощь будет предоставляться через фонд Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) International Chornobyl Cooperation Account (ICCA).

О предоставлении поддержки объявил государственный секретарь Эйвинд Вад Петерссон во время визита в Киев, вспомнив также об инциденте 7 июня, когда под российский удар попало хранилище отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне.

"Эти атаки также представляют угрозу для европейской и международной безопасности. Норвегия приложит усилия, чтобы уменьшить риск радиоактивных выбросов и обеспечить, чтобы Чернобыльская АЭС и в дальнейшем эксплуатировалась безопасно", – заявил Петерссон.

США в апреле выразили готовность предоставить до 100 млн долларов в рамках совместных усилий Группы семи для ремонта нового саркофага над Чернобыльской АЭС.

ЕС к 40-й годовщине аварии на ЧАЭС призвал РФ остановить атаки на ядерные объекты в Украине.