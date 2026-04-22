Министр обороны Германии Борис Писториус в среду представил первую в истории Бундесвера военную стратегию, которая имеет целью превратить немецкую армию в самую сильную в Европе на фоне угрозы со стороны России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Der Spiegel.

В стратегии Писториус сохранил целевые показатели численности Вооруженных сил в 260 тысяч активных военнослужащих, хотя военные призывали к увеличению этого количества из-за растущей угрозы со стороны России.

Вместе с резервистами численность сил должна составлять не менее 460 тысяч.

"Наша амбиция заключается и должна заключаться в том, чтобы стать самой сильной обычной армией Европы", – объявил министр.

Главной задачей военной стратегии Германии является противодействие угрозам со стороны России.

"Россия создает условия для военного нападения на государства НАТО", – говорится в документе.

В стратегии Писториуса очерчены ключевые рекомендации для противодействия этим угрозам, как, например развитие наступательных и оборонительных возможностей, особенно в космосе, киберпространстве и информационной сфере.

Отмечается, что, учитывая гибридный характер российских угроз, Бундесвер должен сотрудничать со всеми инструментами государственной власти, но сосредотачиваться на задачах, которые требуют военных действий.

Кроме того, стратегия отмечает, что Вооруженные силы Германии получат больше высокоточного оружия дальнего радиуса действия, в частности систем противовоздушной обороны.

Напомним, в декабре Германия приняла закон о модернизации военной службы, предусматривающий восстановление призыва на добровольной основе.

Также в прошлом году Германия смягчила так называемый "долговой тормоз" для инвестиций в оборону и инфраструктуру.