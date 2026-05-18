В Германии планируют расширить систему гражданской обороны

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что правительство планирует инвестировать миллиарды евро в программу, направленную на укрепление способности Германии защищать своих граждан в случае конфликта или катастрофы.

Об этом сообщает DW, пишет "Европейская правда".

Добриндт отметил, что Германия укрепляет свои возможности реагирования на гибридные угрозы и увеличивает поддержку добровольцев-спасателей.

"Мы усиливаем защиту населения и систему гражданской обороны", – сказал министр.

Он добавил, что произойдет более тесная интеграция военных и гражданских оборонных структур для повышения безопасности и устойчивости.

Запланированная программа обойдется в 10 млрд евро. Средства будут использованы на дополнительное оборудование, здания, персонал и технологии, в частности для Федерального агентства технической помощи (THW).

В прошлом году бельгийские медицинские вузы получили рекомендательные письма от правительства с призывом в дальнейшем уделять больше внимания подготовке студентов к работе в чрезвычайных ситуациях гражданского или военного характера.

Шведское агентство по чрезвычайным ситуациям в 2024 году обновило брошюру "На случай кризиса или войны", которая существует со времен Второй мировой войны и содержит советы о том, что делать в случае ядерной атаки, авиаудара или экстремальных погодных условий.