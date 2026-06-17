В Баварии суд окончательно разрешил разведке следить за ультраправой "АдГ"

Суд в Баварии принял решение, что региональная служба внутренней разведки этой федеральной земли имеет право осуществлять наблюдение за правопопулистской партией "Альтернатива для Германии" ("АдГ").

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Высший административный суд немецкой земли Баварии принял в среду решение, согласно которому служба внутренней разведки земли (Verfassungsschutz) может и в дальнейшем осуществлять наблюдение за политической партией "Альтернатива для Германии".

Партия "АдГ" добивалась принятия решения, которое запрещало бы такую слежку, однако проиграла дела в судах низших инстанций и использовала последнюю возможность обжаловать решение на уровне земли.

Суд в Мюнхене заявил, что решение, принятое в среду, не подлежит дальнейшему обжалованию.

В суде отметили, что вопросы, поднятые "АдГ", уже были рассмотрены в предыдущих решениях, а значит, возражения не имеют оснований.

О плане слежки за партией впервые было объявлено в 2022 году, а первая судебная жалоба была отклонена в 2024 году.

Несколько земель начали аналогичные попытки следить за партией или некоторыми ее членами из-за подозрений в попытках подрыва конституционного строя в Германии. Партия, как правило, пытается сопротивляться этим мерам, утверждая, что такой шаг не является оправданным.

Последние опросы свидетельствуют, что в Германии ультраправая "АдГ" рекордно опережает партию канцлера Фридриха Мерца.

Один из майских опросов показал, что популярность Мерца упала до исторического минимума.