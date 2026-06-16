В Германии ультраправая "АдГ" рекордно опережает партию Мерца – опрос

Ультраправая "Альтернатива для Германии" увеличила отрыв от "ХДС-ХСС" до рекордного, он составляет 9 процентных пунктов.

Как сообщает Handelsblatt, пишет "Европейская правда", такими оказались результаты опроса YouGov Institute.

По результатам исследования общественного мнения, "ХДС-ХСС" со времени предыдущего опроса потеряла два процентных пункта поддержки и сейчас имеет 20%.

В то же время "АдГ" нарастила поддержку на один пункт и сейчас имеет показатель 29%, увеличив отрыв от "ХДС-ХСС" до рекордного.

На третьем месте "Зеленые" с 14%, на четвертом – вторая партия правящей коалиции СДПГ с 12% и "Левые". "Свободных демократов" поддерживают 5%, левых популистов BSW – 4%, что ниже проходного барьера.

Другие недавние опросы демонстрируют менее радикальный, но все равно значительный отрыв "АдГ" от "ХДС-ХСС".

Так, например, в последнем опросе Insa "АдГ" имеет 29%, "ХДС-ХСС" – 22%; в предыдущем опросе в начале июня отрыв составлял 8 процентных пунктов. В исследовании общественного мнения RTL/ntv показатели поддержки политсил составляют 27% и 21% соответственно.

Один из майских опросов показал, что популярность канцлера Фридриха Мерца упала до исторического минимума.