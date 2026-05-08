Популярность Мерца упала до рекордно низкого уровня для канцлера Германии

В Германии рейтинг Фридриха Мерца упал до исторического минимума среди немецких канцлеров, свидетельствуют результаты опроса.

Как сообщает "Европейская правда", данные опроса Deutschlandtrend, проведенного компанией Infratest Dimap для общественного вещателя ARD, приводит Bloomberg.

Согласно его данным, через год после вступления в должность Мерц получил лишь 16% поддержки за свою деятельность.

Это самый низкий рейтинг, который когда-либо фиксировался для действующего немецкого лидера с момента начала проведения опросов этой компанией в 1997 году. Для Мерца это также падение на 5 процентных пунктов по сравнению с апрелем.

Кроме того, 83% респондентов заявили, что недовольны Мерцем, что на 7 процентных пунктов больше, чем в прошлом месяце.

Опрос показал, что 69% респондентов считают, что Мерц не справляется со своими обязанностями, тогда как лишь 25% не согласны с этим. В частности, люди не одобряют стиль общения канцлера: лишь 14% респондентов считают, что он общается убедительно.

В рамках опроса с понедельника по среду было опрошено 1 303 немецких избирателя в возрасте от 18 лет по телефону и в интернете.

Цифры – еще хуже, чем у предшественника Мерца, Олафа Шольца, который также имел минимальную поддержку общественности в конце своего срока. Самый низкий рейтинг Шольца составлял 18% в сентябре 2024 года, незадолго до распада его трехпартийной коалиции.

Еще один опрос недавно показал, что 76% опрошенных немцев выражают свое недовольство правительством Мерца, при этом 58% не верят, что действующая правительственная коалиция просуществует до конца своего законодательного срока в 2029 году.

Кроме того, опросы зафиксировали рекордно высокий результат для ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдН") – 28%.

По данным американского института исследования общественного мнения Morning Consult, немецкий канцлер Фридрих Мерц стал самым непопулярным среди лидеров 24 демократических стран.