Мелони поддержала Папу Римского на фоне жесткой критики от Трампа

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони поддержала Папу Римского Льва XIV на фоне критики, прозвучавшей в адрес главы Ватикана со стороны американского президента Дональда Трампа.

Об этом она сказала журналистам в Вероне на полях конференции, посвященной винодельческой отрасли, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

Как известно, Трамп набросился на Папу Римского Льва XIV с многословной критикой. Он заявил, что ему "не нравится Папа, который готов сказать, что это ок – дать Ирану обладать ядерным оружием", и что его "не выбрали бы в Ватикане, если бы Трамп не был президентом".

Папа Римский Лев после жесткой критики заявил, что "не боится" этого.

По поводу этого инцидента высказалась глава итальянского правительства, которую считают близкой к Трампу.

"Я выражаю свою солидарность с Папой Львом; честно говоря, я бы чувствовала себя не очень комфортно в обществе, где религиозные лидеры делают то, что говорят политические лидеры", – отметила Мелони.

В начале апреля Папа Римский назвал перемирие между США и Ираном "знаком живой надежды". В феврале Ватикан отказался присоединиться к Совету мира, создание которого инициировал президент США Дональд Трамп.

Напомним, Папа Лев в 2026 году отметил свою первую Пасху в роли понтифика.