Трамп заявляет, что может сократить численность войск США в Испании и Италии

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность сокращения численности американских войск в Испании и Италии.

Заявление американского президента приводит телеканал CNN, сообщает "Европейская правда".

У Трампа спросили о возможности сокращения численности войск в Италии и Испании на фоне расхождений во мнениях относительно войны в Иране.

"Я имею в виду, что они не слишком поддерживают нас... Да, вероятно, скоро (рассмотрит возможность сокращения войск США. – Ред.) Почему бы и нет? Италия ничем не помогла. Испания вела себя ужасно. Абсолютно", – ответил американский президент.

Кроме того, он вновь высказал критику, в частности, в адрес немецкого канцлера Фридриха Мерца.

"Можно было бы подумать, что они скажут: "Мы с радостью поможем вам. Я имею в виду, что он (Мерц. – Ред.) делает ужасную работу", – добавил Трамп о Мерце.

По состоянию на 31 декабря 2025 года в Италии находилось 12 662 американских военнослужащих, а в Испании – 3 814.

В среду Трамп заявил, что Вашингтон "изучает и анализирует возможность сокращения" численности американских войск в Германии, отметив, что примет решение "в ближайшее время".

Ранее сообщалось, что у Трампасоздали список "непослушных" стран НАТО, которым он якобы хочет отомстить.

Рекомендуем также ознакомиться с материалом "ЕП": Санчес против Трампа: какие риски и выгоды принес премьеру Испании конфликт с США