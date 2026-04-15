Трамп заявил, что у него с Мелони "не такие отношения", как раньше

Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал премьер-министра Италии Джорджию Мелони, которую ранее считали близкой к нему.

Об этом он заявил в среду, 15 апреля, в интервью Fox News, пишет "Европейская правда".

Трамп заявил, что Мелони якобы "была настроенa негативно", а потому у них больше "не такие отношения", как были раньше.

"С кем бы то ни было, кто отказал нам в помощи по ситуации с Ираном, у нас нет таких же отношений", – добавил американский президент.

Ранее Трамп заявил, что "шокирован" поведением Мелони после того, как она раскритиковала его за слова в адрес Папы Римского Льва XIV.

